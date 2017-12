Arrimadas lamenta que no acabés el procés aquest 21-D

Última actualització Divendres, 22 de desembre de 2017 13:30 h

Assegura que l'independentisme surt debilitat: "amb menys escons, menys cohesió i menys majoria"

Redacció | La candidata a la presidència de la Generalitat per C's, Inés Arrimadas, ha insistit aquest divendres que C's és el guanyador d'aquestes eleccions. I ha recordat que és el primer cop a Catalunya que guanya un partit constitucionalista. Amb tot, ha lamentat que les forces independentistes sumin majoria amb 70 escons: "Ens hauria agradat que ahir acabés el procés", ha reblat la líder de la formació taronja a Catalunya.

Arrimadas ha celebrat el resultat de C's aquest 21-D, que ha titllat d'"històric", en aconseguir 37 escons,12 més que els anteriors comicis. En aquest sentit, ha insistit que "ha guanyat el constitucionalisme" per primer cop a Catalunya i ha assegurat que C's "és l'únic partit que ha superat l'independentisme a les urnes".

La candidata a la presidència de la Generalitat per C's ha lamentat també que les altres forces constitucionalistes no hagin obtingut un bon resultat per poder sumar el bloc del 155. Tot i això, no ha volgut valorar els possibles pactes de les forces sobiranistes, que sumen la majoria amb 70 escons.

"No avançaria escenaris", ha dit Arrimadas, que ha afegit "ja veurem si aquests partits poden continuar amb la seva aventura. Ja veurem que fan el senyor Puigdemont, el senyor Junqueras i els senyors de la CUP".

En aquest sentit, ha assegurat que l'independentisme surt debilitat: "amb menys escons, menys cohesió i menys majoria". Davant això està C's, ha explicat Arrimadas, que ha assegurat que seguiran "lluitant perquè torni el sentit comú i per fer un projecte per a tots els catalans que garanteixi un futur".

Per últim, ha agraït a l'1.100.000 persones que els van votar. "Ara ho farem amb més força, suports i il·lusió", ha conclòs la líder de la formació taronja a Catalunya.

