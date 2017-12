Puigdemont exigeix a Rajoy que tregui les mans de Catalunya

Última actualització Divendres, 22 de desembre de 2017 12:30 h

El president proposa una reunió al cap de l'Executiu espanyol per desencallar la situació

A.S. | "Han volgut crear conflicte i trencar la societat catalana, trencar les institucions i han interromput les polítiques públiques que busquen el benefici de tot el país", ha explicat en roda de premsa el president Carles Puigdemont. "Cal posar-se de costat i buscar solucions".

D'aquesta manera, Puigdemont ha avançat que està disposat a reunir-se amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy "en qualsevol punt de la Unió Europea, a Espanya no, per raons òbvies". "Hem d'encetar una nova etapa".



El president ha instat al Govern espanyol a "retirar els policies enviats a Catalunya des del mes de setembre, els homes de negre que prenen decisions i fer una crida als seus sectors més radicals". "No hauria de prendre cap més decisió en nom d'aquesta Generalitat ocupada", ha subratllat.



"Mereixem ser escoltats"



Puigdemont també ha volgut remarcar que els resultats de les eleccions demostren que "tenim el dret de restituir allò que ha alterat el Govern espanyol" i ha afegit que "mereixem ser escoltats. No demano a la Comissió Europea que canviï d'opinió sinó que escolti".



"No es pot fixar una posició sòlida si no s'escolta com a mínim a una de les parts". El president també s'ha preguntat "com ho farà l'Estat espanyol per evitar que el Parlament que han escollit els catalans no pugui investir el president que tocaria?". "Les polítiques de Rajoy no han funcionat", ha recalcat.



El líder de Junts per Catalunya ha insistit molt en el fet que el que toca ara és una etapa de "rectificació, reparació i reconeixement".rectificacio, reparacio i reconeixement.

