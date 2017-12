Òmnium insta a ''iniciar la negociació política'' després de la victòria independentista el 21-D

Última actualització Divendres, 22 de desembre de 2017 15:00 h

Demanen la suspensió del 155, la llibertat dels polítics presos i la restitució de les institucions

M.B| "La suspensió del 155, la llibertat dels presos, la restitució de les institucions i l’inici de la negociació política per trobar una solució al conflicte polític". Aquestes són les exigències d'Òmnium Cultural l'endemà de les eleccions, tenint en compte la victòria del bloc independentista el 21-D. A través d'un comunicat, l'entitat ha celebrat la majoria sobiranista a les urnes i que "se segueixi avançant en els anhels de llibertat".

“El poble de Catalunya ha derrotat el 155. El sobiranisme ha dit ben alt que no es pot dinamitar 40 anys d’autogovern, ni suspendre les nostres institucions i el nostre Parlament com ho ha fet el govern del PP”, ha afirmat el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri.



Des d'Òmnium, també han instat a "seguir treballant en la cohesió social a Catalunya i en aquells grans consensos de país com el model d’escola". I Mauri ha afegit, “en una situació d’adversitat sense precedents; amb un govern a l’exili, amb presos polítics, amb unes eleccions convocades pel president espanyol, Catalunya ha respost amb una participació rècord i amb un missatge nítid i majoritari”.