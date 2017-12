Domènech: ''No farem un Mas com la CUP''

Última actualització Divendres, 22 de desembre de 2017 14:15 h

El líder dels 'comuns' reconeix que no és el resultat que esperaven

Redacció | El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha sostingut aquest divendres al matí que "no és una bona notícia" que els guanyadors de les eleccions hagin estat Inés Arrimadas i Carles Puigdemont, perquè "són les forces que representen el bucle i, tot i que es presenten com a dos blocs irreconciliables, han votat conjuntament polítiques antisocials al Parlament", ha dit Domènech.

En aquest sentit, s'ha tornat a desmarcar d'investir cap candidat de JxCAT. "No és un veto personal a Carles Puigdemont, no farem 'un Mas' com la CUP", ha sentenciat el líder dels 'comuns'.



El candidat de Catalunya en Comú-Podem ha assenyalat que la formació farà una "reflexió" interna que ha emplaçat també a totes les formacions del "catalanisme progressista" en referència sobretot al PSC, però també a ERC, pel seu retrocés electoral. Tot i això, Domènech ha assegurat que "el gran derrotat" d'aquest 21-D "és Mariano Rajoy i el govern del PP", que han rebut una "gran resposta contrària" a la seva "falta de proposta" i les polítiques "repressives" que ha practicat en relació a Catalunya.

En aquest sentit, ha defensat l'estratègia durant la campanya. "Vam fer-ho per superar la dinàmica de blocs" i el resultat mostra la tensió actual, ha dit. "Ho podríem haver fet d'una altra manera?", s'ha preguntat Domènech, que ha reconegut que faran "una reflexió com a espai". Tot i això, ha reafirmat en seguir treballant per crear ponts. "No eren els resultats que esperàvem i volíem, però avui més que ahir ens confirmem en la necessitat de seguir construint un projecte que aposti per la no confrontació", ha reblat Domènech.

