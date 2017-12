L'esquerra abertzale usa Albiol per evidenciar la victòria independentista

Última actualització Divendres, 22 de desembre de 2017 16:45 h

Pernando Barrena felicita el president, ERC i la CUP

1 ( 5 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Un dels màxims representants de l'esquerra abertzale, Pernando Barrena, ha volgut felicitar les formacions independentistes pel seu gran resultat a les eleccions d'ahir on Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP van aconseguir la majoria absoluta al Parlament i, també, la majoria en vots.

En un tuit, Pernando Barrena usava la valoració que va fer Xavier García Albiol per a dilapidar el discurs que ja prepara la caverna i les estructures de l'Estat. Espanya voldrà amagar la victòria independentista i es prepara per a intoxicar i manipular la victòria independentista. Malgrat que Ciudadanos quedés com a primera força, no només no podrà governar sinó que els independentistes tenen majoria absoluta al parlament i en vots.

Per això el líder de l'esquerra abertzale ha fet seves les paraules del popular: "alguns ho celebraran cinc minuts però després ells i nosaltres ens quedarem a l'oposició". Acaba felicitant el president i els partits sobiranistes.