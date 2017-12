Rajoy descarta parlar amb Puigdemont

El cap de l'executiu ha tornat a defensar la necessitat i la idoneïtat d'aplicar el 155. "No vaig aplicar el 155 per tenir un vot més o un vot menys", ha afirmat.

El president espanyol ha enviat un missatge al futur Govern i li ha ofert diàleg. Ara bé, sempre que "actuï sota l'imperi de la llei". "Faré tot el que estigui a la meva mà però no acceptaré que ningú se salti la Constitució", ha alertat.

D'altra banda, Rajoy ha assumit els mals resultats del PPC com una derrota pròpia: "el president assumeix com a propi tot el que li passi al PP", ha dit.

