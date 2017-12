Raphael Minder: ''La lectura internacional que es fa del 21-D és que ha guanyat el bloc independentista''

Última actualització Dilluns, 25 de desembre de 2017 19:00 h

"El nou Govern ha de decidir si vol recuperar les institucions o declarar la independència"

Gerard Sesé @gerardsese | Raphael Minder és el corresponsal del New York Times per a tractar l'actualitat que envolta l'Estat espanyol i Portugal. Malgrat que treballa a Madrid, el periodista nord-americà viatja molt sovint a Catalunya i s'ha convertit en tot un expert en el procés. Fins i tot, va escriure el llibre "The Struggle for Catalonia" (La lluita per Catalunya), publicat per Hurst. Parlem amb ell sobre el resultat del 21-D.

Quina és la lectura internacional del resultat electoral del 21-D?

La lectura que es fa és en concepte "de blocs" (l'independentista i l'unionista) i no "de partits" perquè el govern que es va treure (amb el 155) era de coalició. Per tant, el bloc independentista és el que ha guanyat. Però també és cert que hi ha una segona lectura, en l'àmbit nacional espanyol, que és que hi ha hagut una victòria d'un partit unionista com a primera força i la devallada del partit del Gobierno, la caiguda del PP. Una lectura que tindrà més transcendència en futur tot i que Mariano Rajoy ja ha dit que unes eleccions autonòmiques no són unes generals.

La comunitat internacional s'ha pres aquestes eleccions com un plebiscit encobert?

La victòria dels independentistes està legitimada pels partits però no té res a veure amb un programa unilateral per a la independència. Vull dir que, en aquest sentit, la comunitat internacional o la Unió Europea no canviarà gens la postura i seguiran tractant a Mariano Rajoy com el seu únic interlocutor.

Llavors estem igual que abans?

Quasi. Estem gairabé al mateix punt que abans, cosa que és preocupant: mateixes dificultats per desencallar la situació i amb una societat més polaritzada perquè les opcions més moderades no han acomplert amb les expectatives i han obtingut un pitjor resultat.

I llavors, Europa no forçarà el final del 155? Podria provocar unes noves eleccions a Catalunya?

Ara hi ha dos temes, un d'ells és saber si es pot resoldre el conflicte territorial, que sóc pessimista. Però l'altre tema és la governabilitat de Catalunya. Els resultats per a la governabilitat a Catalunya són bons de cara els pactes i formar govern.

Però si fan un Govern i es manté el 155 i l'economia intervinguda, què es podrà fer?

És que tot això depèn del programa de govern que es presenti. No sabem qui el pot liderar i quin programa serà. El que s'ha volgut és que, d'alguna manera, el 155 hauria d'ajudar a moderar el discurs dels independentistes perquè es pot vendre la idea que si segueixen en el mateix camí, poden perdre-ho tot. Ara la pregunta és què es vol fer: "recuperar les institucions o declarar la independència?".

