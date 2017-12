Aquesta és la generació que podria viure pitjor que els seus pares

Última actualització Dimarts, 26 de desembre de 2017 13:00 h

'El Muro invisible' analitza la triple crisi generacional que estan patint els joves

67 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



A.S. | Cada generació té els seus propis reptes. La de joves nascuts entre els vuitanta i els noranta han crescut en un país obert, pròsper i lliure. Tot i això, el seu pas a la vida adulta es veu marcat clarament per tres crisis diferents: l'econòmica, la social i la institucional.

Primer pla d'un estudiant amb la cara tapada i mans aixecades al voltant en una manifestació © Andreu Rubert Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes crisi, Eduació, generació, joves, llibres, pares

I aquest fet, ha despertat un sentiment de desesperança i indignació entre els joves d'aquesta generació. Així, aquest descontentament ha desembocat també en el pla polític amb l'aparició de nous partits, tant a Espanya com a la resta de països europeus.

El Muro Invisible dels acadèmics de Politikon pretén donar algunes respostes sobre aquestes qüestions. L'objectiu és identificar les diferents bretxes generacionals a Espanya. Els autors del llibre exposen que hi ha un mur generacional que es manifesta de diferents maneres. L'educació, desigualtat, mercat laboral, Estat del Benestar, emancipació i nova migració són els elements que formen aquest mur.

Amb aquest mur, tal com recull el llibre, han aparegut dos relats. El primer, el que sosté en la seva gran majoria a les generacions més grans, defensa que aquesta nova generació s'enfronta a unes circumstàncies més favorables que les de les generacions prèvies. I per tant, les queixes i la frustració no estan del tot justificades, ja que és una generació en un lloc privilegiat respecte a les anteriors.



La realitat dels joves

Malgrat tot, en els darrers anys està agafant força un nou relat. I és que els joves s'han picat de morros amb una realitat que els impedeix construir un futur. És un món format per la precarietat, la falta d'oportunitats, l'absència de possibilitats per a emancipar-se, crear una llar, un sistema educatiu deficient... i els autors també fan referència a la ignorància, la falta d'interès o la corrupció dels servidors públics així com el seu servei mediocre a l'hora de buscar solucions.

El llibre exposa com a conclusió que aquesta nova generació de joves, podria per primer cop en anys, acabar vivint pitjor que els seus pares.

Ara bé, la voluntat principal del llibre no és pas la d'elaborar un llistat per tal de deprimir al lector sinó que intenta exposar i demostrar, el fet que hi ha un pacte generacional trencat i que s'hauria de recompondre. La conclusió final a la qual arriben els seus autors és que aquest procés hauria de tenir lloc des de la política, sobretot amb les polítiques públiques.

Notícies relacionades