YouTubers en català, un fenomen que creix

Un web els aglutina i els classifica

Gerard Sesé @gerardsese | La majoria de YouTubers catalans usen el castellà per a fer els seus vídeos. La raó és senzilla: per a poder viure només de crear contingut a internet necessites moltes visites, això fa que, per tant, una llengua amb molts més parlants pugui generar més visites. Però hi ha qui usa YouTube no per a fer diners sinó per simple amor a l'entreteniment, com a hobbie o distracció. Quan desapareix l'obsessió per les visites i apareix també l'amor per la pròpia llengua i cultura, un es fa YouTuber en català.

Quants YouTubers hi ha que usen el català per a oferir els seus continguts? On es poden trobar? Quin estil tenen? Parlen de videojocs? D'humor? Fan tutorials? Tot això es pot conèixer al web YouTubers.cat. La pàgina ofereix el llistat dels 191 canals de YouTubers que hi ha a la xarxa i els classifica, també, pels actius (91) i els inactius (100) en funció si han publicat algun vídeo en menys de 3 mesos. El contingut en català ala famosa plataforma de vídeos ja té 12.214 publicacions.

Segons expliquen els creadors del web, Youtubers.cat neix de la necessitat de donar a conèixer i fer promoció dels canals dels youtubers en català. Intenten mostrar un fidel reflex d'aquesta comunitat oferint, també, estadístiques generals de tot el conjunt. També es pot considerar una eina per ajudar a créixer i a millorar els continguts oferint suport, recursos, guies i consells necessaris. I evidentment potenciar l'ús del català.





1- Pot de Plom Aquest és el canal de Xavi Castillo, l'humorista valencià tot-terreny que ha estat un dels que més ha aguantat al País Valencià durant les dures èpoques de govern del PP, on pràcticament estava vetat a tot arreu. Ara, a més, els seus vídeos formen part d'una secció del diari valencià La Veu.



2- Leopolda Olda Aquesta jove de 24 anys de Barcelona va començar a tenir notorietat fent uns vídeos d'un Erasmus a Escòcia i després va anar afegint peces on mesclava humor i situacions quotidianes dels joves, especialment sobre sexe, complexos i comportaments. Ara, fins i tot, Clara Moraleda ha escrit un llibre amb alguns dels continguts dels seus vídeos.



3- Miss Tagless També Valenciana, la Sílvia del Pedreguer (Marina Alta) es converteix a YouTube en Miss Tagless. Un espai on també va començar com un videoblog de viatges i ha acabat oferint vídeos de reflexió social com parlar de l'avortament, o de política, quan defensava el català replicant Carolina Punset.



4- Miquel Serrano DE POBLE De Vilareal, en Miquel Serrano és un humorista que ha fet els seus vídeos des d'Alemanya. Combina el seu canal en català amb un altre de castellà. Els seus vídeos humorístics parlen diferents situacions divertides des d'una òptica valenciana i de poble.



5- JuliYuli Aquesta catalana ha triomfat al seu Instagram, amb prop de 30.000 seguidors. Ella és Juliana Whatclean i parla de la seva vida a càmera amb tanta naturalitat que atrapa de seguida. Només té 18 anys i ja comença a ampliar els seus subscriptors a YouTube.

Aquí el TOP 5 dels YouTubers en català amb més seguidors:

