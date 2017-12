La CUP boicotejarà la legislatura si no s'aposta per la República

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN LA SEVA ESTACIÓ DE TREN NO TE MARQUESINES I FALTEN MÉS ZONES VERMELLES GUANYA EL ARTICLE 155 DE INES ARRIMADES GUANYA CIUTADABNS ..GUANYEN ELS UNIONISTAS = NACIONALISTES ESPANYOLS HEREUS DEL FRANQUISME GUANYAN ELS DE PRIMO DE RIVERA FUNDADOR DE LA FALANGE I FAMILIAR DE ALBERT RIVERA GUANYA EL ARTICLE 155 DE INES ARRIMADES GUANYA CIUTADABNS ..GUANYEN ELS UNIONISTAS = NACIONALISTES ESPANYOLS HEREUS DEL FRANQUISME GUANYAN ELS DE PRIMO DE RIVERA FUNDADOR DE LA FALANGE I FAMILIAR DE ALBERT RIVERA

23 de desembre de 2017, 08.15 h

CARBON PER L´ANC PER JUDAS ,, TRAÏDORS A JUNQUERAS L´ANC No va pas culsultar a la seva gent per que JORDI SANCHEZ POGUES DONAR SUPORT NOMES A PUIGDEMONT



AMBICIOSO FAM DE PODER TENIA JORDI SANCHEZ TOT PER LA PASTA TOT PER EL PODER NO PAS PER CATALUNYA .JUDAS Fals



CARBON ALS DE L´ANC I OMNIUM CULTURAL Que treballan al SERVEI DE PUIGDEMONT DE LA DRETA CORRUPTA CATALANA DEL 3% CAS ITV ,, CAS PALAU



RETALLADES EN SANITAT I EDUCACIÓ ..TRAÏ... Llegir més