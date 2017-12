Societat Civil Catalana no accepta la victòria independentista

Albert Barcelona Barcelona

23 de desembre de 2017, 19.36 h

Dedicat als gossos de Societat civil catalana: implantarem la República i vosaltres us haureu de fotre. El catalanisme us ha donat pel cul i no hi podeu fer res. A veure si feu entendre als esclaus que us serveixen, com #9, que no tenen res a pelar. Més val anar fent la maleta i marxar cap a Espanya, on us rebran amb els braços oberts. A Catalunya no volem ni botiflers ni nazis !