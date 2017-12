Albiol perd 1 dels seus 3 sous per la desfeta electoral

23 de desembre de 2017, 19.04 h

ALBIOL, SEMPRE ET QUEDA EL CONSOL DE POSAR-TE A CANTAR, DONCS ES VEU QUE LO TEU SON LES "CANTADES" NOI. POTS COMENÇAR PER LES RANXERES QUE N'HI HA AL MENYS UNA QUE ET VE AL PEL : " I TU QUE TE CREIAS EL REI DE MEDIO MUNDO..." PER CERT, ARA QUAN SURTIS PER LA TELE AL PARLAMENT ET VEUREM POC PER SORT I ENCARA DE PERFIL.