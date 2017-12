El fracàs electoral del PP a Catalunya ocupa les principals portades

23 de desembre de 2017, 10.58 h

"El país" com tants altres mitjans de la premsa madrilenya, representa de la desinformació, la manipulació i la demagògia, acusa Puigdemont, president escollit per nosaltres, d'implantar la seva república, no parlen del resultat de les eleccions, donades sota els cops dels torturadors opressors i repressors castellans, si ens defensem, ens acusen de rebel·lió i agressió a l'autoritat, la dels botxins enviats a tapar la boca i suprimir els drets humans dels catalans, per part del seu gov... Llegir més