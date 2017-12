Mas aposta per copiar la fórmula de JxCat per reformular el PDeCAT

Última actualització Dissabte, 23 de desembre de 2017 11:30 h

Creu que el partit liderat per Puigdemont ha de ser el punt de partida per eixamplar la base social de l'antiga CDC

ACN | L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmat aquest dissabte al matí que l'experiència de Junts per Catalunya ha de ser el punt de partida per eixamplar la base social del PDeCAT recuperant, segons Mas, el concepte que ell va impulsar a CDC de la Casa Gran i acollint gent d'orígens diversos.

"El PDeCAT també tenia aquesta vocació però inicialment no se'n va acabar de sortir del tot", ha reconegut Mas en declaracions a Catalunya Ràdio, que aposta ara per aprofitar l'experiència de JxCat "per eixamplar la base" del partit liderat per Marta Pascal.

Sobre els resultats electorals, ha apuntat que trobaria "bastant absurd" que ERC i la CUP no investissin Carles Puigdemont i ha recordat que la candidatura de JxCat ha obtingut gairebé un milió de vots quan les enquestes li donaven la meitat.

Tanmateix, ha assegurat que la segona posició a les eleccions del 21-D dona a Puigdemont una "gran autoritat política i moral", i més quan la candidatura ha fet campanya en unes condicions "molt dramàtiques", amb persones "a l'exili i a la presó", ha sentenciat.

En aquest sentit insta a ERC i la CUP a donar suport al president a l'exili. "Si no aprofitem aquesta majoria, seria bastant absurd", ha opinat.

El Suprem investiga Mas en la causa per rebel·lió

Pel que fa a la investigació pel delicte de rebel·lió, Mas ha negat haver comès cap delicte i ha assegurat que no té "res a amagar" si el jutge Pablo Llarena el crida a declarar.

En aquest sentit, ha indicat que ell anirà a declarar per explicar que simplement s'ha dedicat a ajudar un govern, un president i una majoria parlamentària "quan se li ha demanat ajuda i consell". "I tot ha estat absolutament pacífic i democràtic", ha afegit l'expresident, que ha descartat marxar del país.

