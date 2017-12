Les mentides d'Arrimadas al descobert: reconeix que no pot frenar el sobiranisme

Última actualització Dissabte, 23 de desembre de 2017 13:00 h

Diu que esperava que PP i PSC obtindrien més escons per poder sumar

Redacció | L'alegria desmesurada de la candidata de C's a la presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, després de conèixer els resultats electorals, s'ha topat, 24 hores després, amb la realitat. I és que, malgrat que la seva formació hagi quedat primera en les eleccions del 21-D, l'independentisme suma i té majoria al Parlament. Amb tot, la líder de C's a Catalunya no ha tingut més remei i ha reconegut que la "victòria" de la seva formació "no tindrà efectes immediats".

"Entenc que la gent vulgui una solució en 15 minuts, però, lamentablement, 30 anys de nacionalisme no se solucionen en una jornada electoral", ha afirmat Arrimadas en una entrevista a El Mundo.



La líder de la formació taronja a Catalunya ha reconegut que esperava que PP i PSC obtinguessin "un parell d'escons més per poder sumar una majoria al Parlament de Catalunya".

D'altra banda, ha carregat contra la candidatura de Puigdemont i ha assegurat que "no té ni un equip, ni un projecte, ni un pla de govern". "No té res", ha etzibat Arrimadas.

Tanmateix, ha destacat que els resultats del 21-D mostren que no hi ha una majoria social a Catalunya a favor de la independència i ha insistit que no hi ha un problema entre Catalunya i Espanya, sinó, entre els catalans.

