L'advocat de Puigdemont avisa que el president serà detingut si torna a Catalunya

Última actualització Dissabte, 23 de desembre de 2017 14:30 h

El lletrat descarta que pugui ser investit des de Brussel·les

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN | L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha descartat que el president pugui ser investit des de Brussel·les. Segons ha dit, només es pot recollir l'acta de diputat a distància, però no participar en els debats parlamentaris, incloent-hi la investidura. En aquest sentit, li ha recomanat que no torni a Catalunya perquè pot ser detingut per la justícia espanyola, com Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

"L'única opció que té Puigdemont és tornar", ha afirmat. I si torna, ha alertat, que serà detingut i empresonat incondicionalment. Només fa falta veure l'actitud que està mostrant la justícia espanyola últimament, que ha demostrat que "no afluixa", ha afegit en declaracions a Rac 1 i a Catalunya Ràdio.

Alonso-Cuevillas ha opinat que Puigdemont haurà de valorar si "paga la pena" tornar per acabar a la presó o pot fer més feina des de fora. "És una decisió política", ha constatat.

L'advocat de Puigdemont ha opinat que la decisió de marxar a Brussel·les, vista en retrospectiva, va ser "encertada", perquè li ha permès evitar la presó, fer campanya, quedar com a segona força el 21-D i internacionalitzar el conflicte.

Tanmateix, ha apuntat que el mateix Puigdemont ha dit que està disposat a tornar per ser investit, però ha assenyalat que, a parer seu, "ho ha de valorar molt", perquè en el moment que vingui serà detingut.

Després que el Suprem ampliés la investigació a altres dirigents polítics, Alonso-Cuevillas ha constatat que "no hi ha ganes d'afluixar", el que li ha permès donar per fet que la reacció si torna a Catalunya, serà la presó incondicional.

Notícies relacionades