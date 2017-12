La ministra d'Exteriors austríaca dona suport a la independència de Catalunya

Tal com apunta el digital El Nacional, sembla que Kneissl, antiga diplomàtica, especialista en el Pròxim Orient, dona suport a la independència de Catalunya des de 2012.

D'altra banda, ha fet una crida a Madrid a "pensar en tots els escenaris" i no tancar-se en una sola solució. També ha afirmat que aquests processos sempre s'han produït a la història d'Europa, i ha cridat els polítics a analitzar la història i les relacions internacionals "des d'un punt de vista més ampli".

La nova ministra, que va prendre possessió del càrrec el passat 18 de desembre, ha recordat, en una entrevista al diari austríac Die Presse i recollida per El Nacional, que "els mapes canvien constantment". En aquest sentit, ha destacat la importància de les regions "històricament evolucionades", fent referència a Catalunya.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal