La FAES carrega contra el PP pels mals resultats del 21-D

Els populars aconsegueixen 3 diputats, 8 menys que els comicis de 2015

ACN | La FAES, fundació presidida per José María Aznar, ha fet una primera valoració dels resultats del 21-D i ha carregat durament contra el PP. Per començar, i en referència a Soraya Sáenz de Santamaría, ha constatat que els resultats "disten bastant de l'observació escoltada durant la campanya", on es considerava que l'independentisme estava "escapçat". Per això, la fundació ha reclamat que el pariti faci una profunda reflexió.

Per contra, ha considerat el triomf de C's un "èxit extraordinari" i ha remarcat que el partit taronja "ha sabut interpretar les exigències de molts centenars de milers de catalans", traduint-les en un "discurs polític recognoscible" i oferint una "proposta d'esperança i convicció".



En aquest sentit, la FAES ha reclamat una reflexió al PP, tot i que augura que qualsevol apel·lació en aquest sentit "serà despatxada amb desdeny i l'habitual retret d'inoportunitat o de deslleialtat".



La fundació recorda que l'any 2015 ja va advertir que C's s'estava convertint en l'opció "preferent del constitucionalisme", i va reclamar un procés molt profund de reflexió.



Dos anys més tard, després de constatar que el vot útil constitucionalista l'ha capitalitzat la candidatura d'Arrimadas, la FAES espera que com a mínim el PP no descarregui la responsabilitat del mal resultat en el seu candidat i tampoc culpi Ciutadans dient que a aquest partit l'han votat "massa catalans".

Pel que fa a la suma de majoria independentista, ha opinat que l'executiu haurà ara de preparar-se per a una situació política d'una "extraordinària complexitat", que caldrà afrontar "amb millor equipatge estratègic, discursiu i polític" que el que ha tingut fins ara.



El PP denuncia l'ABC per la seva portada el 20-D



D'altra banda, el PP ha denunciat l'ABC davant la Junta Electoral i ha remès la queixa a Fiscalia per una portada on apareix la fotografia de la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, i unes declaracions seves el dia de reflexió.



El diari ho ha explicat a través d'un editorial, on recorda que a l'interior també es recollien les opinions de candidats d'altres formacions. Si es va optar per situar Arrimadas en portada, continua, és per "criteri informatiu", perquè era "l'única opció del constitucionalisme" el 21-D.

