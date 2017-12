Cuixart mostra la seva satisfacció pels resultats del 21-D: ''el poble de Catalunya no falla mai''

El president d'Òmnium Cultural acaba la carta recordant els "temps durs que estan vivint els empresonats i les seves famílies, especialment aquests dies de Nadal, però envia un missatge d'esperança per "superar aquesta adversitat".

En aquest sentit, recorda que el català ha estat la "llengua d'acollida de milers de catalans vinguts d'arreu. "Aquí no s'ha demanat mai cap renúncia, sinó tot el contrari, tota suma enriqueix, ens fa més lliures", sentencia.

En una carta signada el dia 21 des de la presó, que publica aquest diumenge La Vanguardia, Cuixart mostra la seva satisfacció pels resultats: "Cada cop que se'ns convoca, ni que sigui en unes circumstàncies del tot il·legítimes, el poble de Catalunya no falla mai". El president d'Òmnium demana "estar units en la diversitat i no defallir en els grans consensos de país" i en aquest sentit es refereix sobretot al "model d'escola catalana", la democràcia i la cultura.

