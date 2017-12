El PNV creu que Euskadi i Catalunya poden compartir ''estratègia''

24 de desembre de 2017, 14.03 h





HI HA GRAN REBUIG CAP LA españa, REPRESIVA i DICTADORA.



NI ELS PODERS FACTICS I NO SEPARATS , PODEN DEVANT LA ALLAU DE BONS CATALANS QUE LLUITEM PER EL NOSTRE PRESIDENT, LA REPÚBLICA I TOTS ELS NOSTRES BONS POLÍTICS I ELS JORDIS.



A DALT......QUE ELS CATALANS PODEM AMB TOT.....!!



Per els nostres fills i nets. Per un país millor, honest , lluitador i SUPERB com sempre ha sigut reconegut.