Mundó enceta el debat sobre la presidència: hauria de ser Junqueras si Puigdemont no torna a Catalunya

Última actualització Diumenge, 24 de desembre de 2017 14:30 h

Turull rebutja "començar a gastar energies amb altres hipòtesis"

ACN | El número 5 d'ERC per Barcelona, Carles Mundó, ha opinat que Oriol Junqueras hauria de ser el president de la Generalitat si Carles Puigdemont decideix finalment no tornar a Catalunya.

"Això hauria de ser així perquè això encaixa amb la idea de govern legítim que s'ha plantejat en tot moment", ha dit el republicà dissabte a la nit al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3.

Per la seva part, el número 4 de JxCat, Jordi Turull, ha rebutjat "començar a gastar energies amb altres hipòtesis" que no sigui la que han votat els ciutadans, perquè això "és començar a entrar en un relat de la rendició". "I no hi som en aquest relat, ni en la rendició ni en la renúncia ni en la resignació", ha afegit.

Mundó també ha afirmat que ell tampoc vol assumir aquesta premissa inicial de Puigdemont quedant-se a Brussel·les fins que passi, perquè ell va dir

que si guanyava, tornaria. "Aquest és el compromís que va prendre amb els seus electors. Si això no fos així, quedaria sorprès" anuncia. I serà ell "qui haurà de donar explicacions", ha apuntat.

