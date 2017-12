JxCat proposa restituir totes les institucions catalanes tal com eren abans del 155

Última actualització Diumenge, 24 de desembre de 2017 14:00 h

La formació aposta perquè Carme Forcadell segueixi presidint el Parlament i Puigdemont el govern

Redacció | Junts per Catalunya ha assegurat que té la intenció de restituir totes les institucions catalanes tal com eren abans de la intervenció de l'Estat.

Fonts de la formació expliquen al directe.cat que el seu objectiu és restituir totes les institucions legítimes catalanes tal com eren prèviament a l'aplicació del 155. En aquest sentit, aposten per restituir el govern legítim de la Generalitat, restituir Puigdemont com a president i també tots els membres de la mesa del Parlament de Catalunya.



Per tant, no es plantegen altra possibilitat que votar Carme Forcadell "com a presidenta que és del Parlament de Catalunya, així com la resta de membres de la mesa que ara siguin diputats", segons informen fonts del partit.