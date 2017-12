Quan recordem aquell Nadal del 2017

Última actualització Dilluns, 25 de desembre de 2017 05:00 h

Catalunya celebra les festes amb líders polítics empresonats i exiliats

ANÀLISI - @JoanSole_ | Recordo que fa molts i molts anys -fa una mica de vertigen parlar amb aquests termes quan encara no arribes a la trentena-, que en un moment de l'estiu li vaig preguntar a ma mare, "quan queda per Nadal?". La resposta no podia ser millor, "no t'adonaràs que ja l'estaràs celebrant".

Sigui pel motiu que sigui, no vaig preguntar més quan arribaria el sopar del 24 de desembre, els regals i el dinar del 25, la visita a la família del 26 i les successives festes que acabaven amb l'arribada dels Reis fins a la nit que picàvem el Tió. La sensació fou que era veritat, Nadal va arribar volant: "Mama, tenies raó, ja ha arribat!". Són unes festes que sempre regalen records.

Aquest any Catalunya celebra les festes amb presos polítics i una part del Govern legítim a l'exili. Amb els Jordis, en Junqueras i en Forn des d'una cel·la desitjant veure els seus, recordant les celebracions d'anys enrere i jurant-se a ells mateixos que quan tornin a tenir l'oportunitat de passar una estona amb la família els abraçaran amb totes les seves forces. No ho oblidem.

El Nadal del 2017 el recordarem com el Nadal on hi havia líders polítics que varen restar tancats a la presó per un delicte que mai van cometre: exercici de la violència en pro de la rebel·lió. Una causa que se sostenen en exemples com les manifestacions independentistes que s'han produït en cada Diada Nacional des de l'any 2013. Les mateixes on no s'ha regalat mai cap imatge de tensió ni confrontació.

Recordarem aquestes festes, i ho farem explicant la desvergonya d'un Estat que reconeix obertament que s'estructura amb un sistema sense separació de poders: "qui ha fet que avui ERC i Junts per Catalunya i la resta d'independentistes no tinguin líders perquè estan escapçats? Mariano Rajoy i el Partit Popular". Que aixeca el martell de la justícia quan l'independentisme surt al carrer per manifestar-se pacíficament, però amaga el cap sota terra quan els feixistes i els nazis aprofiten les concentracions unionistes per agredir físicament i verbalment a tothom que no pensa com ells.

Amb la República parlarem "d'aquell Nadal del 2017" amb el record d'uns líders polítics que van complir un mandat democràtic, però que tot i ser al segle XXI han trobat en les cel·les i l'exili el diàleg de qui no t'accepta com a subjecte. Recordarem el 2017 amb la consciència que la unitat, la cohesió i la determinació són els ingredients imprescindibles per guanyar un país lliure.