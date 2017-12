La recepta nadalenca de Felip VI per aigualir els resultats del 21-D

Última actualització Dilluns, 25 de desembre de 2017 16:00 h

Com ha viscut una familia republicana el missatge del monarca espanyol

ANÀLISI - M.B| A casa, sempre ha estat prohibit veure televisió a taula. Potser per això (i, m’agrada pensar, per republicanisme) mai abans havíem vist el discurs del rei la vigília de Nadal. Però enguany hem trencat la norma i hem deixat que es refredés la sopa per sentir Felip VI, per saber què havia de dir als més de dos milions d’independentistes que fa només tres dies van reafirmar-li a les urnes que no el volien, que és moment de República. Vam veure plegats el ‘a por ellos’ versió monàrquica del 3 d’octubre i, en l’ambient, es respirava certa curiositat.

Però ens ha durat poc. La mateixa escenificació casposa, per llançar el mateix fals missatge de “convivència”, “concòrdia” i “respecte” que -com sempre- han difós les teles de Madrid. Hem reomplert les copes de vi i hem rigut imaginant el Borbó a taula amb una d’aquestes famílies per les qui diu preocupar-se, defensant el cunyat fan d’Arrimadas del fill cupaire. I és que ha vingut a dir això, que posaria el cos per aquest “respecte mutu” que en cap cas va semblar importar-li quan la policia del seu Estat estomacava ancians que votaven en col·legis electorals l’1 d’octubre.

El monarca diu que “s’ha assentat definitivament la democràcia” mentre aprofito per escapçar una gamba, com afirma la Soraya que ha fet amb els líders que han vehiculat el mandat democràtic d’un poble. Tornem a omplir les copes quan Felip VI parla del 21-D i les catastròfiques conseqüències que augura si el pròxim Govern s’aparta del camí marcat per la casa Reial, que sempre ha anat en sintonia amb Rajoy.

Els Borbons i la Moncloa han cuinat junts, des de l’inici del procés, la recepta per acabar amb el sobiranisme català. Repressió, escarments i gens d’autocrítica en definir l’Estat espanyol com "una democràcia madura on qualsevol ciutadà pot pensar i defensar lliure i democràticament les seves opinions i idees”. És en aquest moment quan s’apaguen els riures i pensem en els ‘Jordis’, l’Oriol Junqueras i en Joaquim Forn, que -a diferència de nosaltres- no podran celebrar aquest Nadal amb les seves famílies.

Ja quasi hem acabat una ampolla de vi, però la taula segueix plena amb els aperitius. “Us ha tret l’apetit?”, bromeja algú, quan Felip VI parla d’una “Espanya oberta que reconeix i respecta les nostres diferències amb esperit integrador”. Perquè sembla que no ha pres la comanda, el rei d’Espanya, del que passa a Catalunya: que no sap que del diàleg del que parla no en té l’Estat espanyol? I ja, la cirereta al pastís, arriba amb la preocupació del monarca per la corrupció, que ha entrat fins a la cuina de casa seva.