Fairphone, el mòbil ètic que es fa un forat dins el mercat tecnològic

L’empresa va néixer el 2013 a Holanda arran d’una iniciativa social amb l’objectiu de demostrar que és possible fabricar un telèfon que respecti més les persones, l’entorn i serveixi d’inspiració a les grans companyies.



Un èxit de la companyia que ha afectat la seva producció. Tal com anuncien a la seva pàgina web , “com que la demana excedeix la capacitat de producció, s’ha inhabilitat temporalment les comandes”. A l’Estat espanyol Fairphone només es comercialitza via internet però la companyia ja compta amb diversos distribuïdors arreu del territori europeu.Un smartphone té una vida mitjana de 18 mesos. Davant això, Fairphone ha fabricat un mòbil modular pensat per poder reparar-lo un mateix. Es poden substituir les peces trencades per unes de noves, sense necessitat de canviar el mòbil sencer. Una mesura que allarga la vida del telèfon a cinc anys.La companyia aposta per aquest mètode perquè redueix l’impacte mediambiental. En aquest sentit, els fabricants calculen que, en cinc anys amb el mateix telèfon, es pot reduir un 30% les emissions de CO2 derivades de la producció salvatge.El reciclatge és un altre dels pilars fonamentals de la companyia. Inverteixen en investigació per millorar la manera de reutilitzar els seus materials i evitar l’impacte dels residus generats. Entre altres mesures, recullen els telèfons vells per la seva reutilització i reciclatge.D’altra banda, Fairphone aposta per produir un telèfon ètic i sostenible amb el medi ambient i les persones. Amb això, la companyia ha desenvolupat cadenes de subministrament de comerç just a les regions amb necessitats més urgents i utilitza minerals procedents de mines no vinculades a conflictes armats.Pel que fa al factor humà, Fairphone treballa per donar més suport i eines als treballadors i així, empoderar els seus representants en països on treballa, com per exemple, a la Xina. En aquest sentit, aposten per establir les seves indústries en aquestes zones i millorar la situació laboral.Amb tot, Fairpohne es converteix en el primer mòbil al mercat de l’electrònica ètic i sostenible basat en l’economia social que beneficia el medi ambient, els treballadors, els consumidors i serveix d’exemple a les grans companyies. I el preu, de 529 euros, tampoc sembla ser un inconvenient, comparat amb les últimes tendències del mercat de la telefonia. Perquè un bon mòbil, tal com afirma la companyia, és aquell que es fabrica de manera més justa.