{Vídeo} L'ANC difon una nadala de suport als Jordis, Junqueras i Forn

26 de desembre de 2017, 12.00 h



#3 De tot això ara no en sabem de la missa la meitat. D'aquí a uns anys es farà pública la veritat de tot. Però si fos cert que a Brussel.les es fa més feina que a la presó, per què no hi anaven tots? Entre una caseta allà i una presó apañola, no es difícil triar.

Cal malfiar-se de tantes mentides com es fan córrer. I normalment les mentides no venen de l'esquerra.