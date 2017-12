Citen a declarar 13 mestres per tractar a classe la violència policial de l'1-O

Última actualització Dimarts, 26 de desembre de 2017 15:00 h

Segueix la repressió a Catalunya, la Guàrdia Civil prendrà declaració a professors de Sant Andreu de la Barca per ordre de la Fiscalia

Vuit professors de la Seu d'Urgell ja van declarar pel mateix delicte pel tractament del referèndum i les càrregues. La Fiscalia ha citat a declarar el director i dotze professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca pels comentaris que presumptament van fer els docents a alumnes que són fills d'agents de la Guàrdia Civil arran de la violència policial de l'1 d'octubre.

La Guàrdia Civil, exercint funcions de policia judicial, els prengui declaració els dies 4, 5, 8 i 10 de gener per esclarir si hi ha hagut un suposat "delicte d'odi". En cas de ser així, la Fiscalia presentaria una denúncia o es querellaria contra els docents davant del jutge.Després de l'1 d'octubre, divuit famílies es van dirigir a l'ajuntament de Sant Andreu de la Barca per expressar el seu malestar pels suposats comentaris dels professors. L'alcalde, Enric Llorga, va convocar una reunió el passat 9 d'octubre per tractar el tema. El centre va desmentir les acusacions d’adoctrinament" a les aules a través d'un comunicat i va assegurar que sempre havia vetllat "per la perfecta convivència de la seva comunitat educativa".