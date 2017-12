[Video] Les tertúlies unionistes admeten que no derroten l'independentisme ni fent ús de la manipulació

Una de les figures que més ha expressat aquest estat d'ànim és l'escriptor Juan Manuel de Prada, tertulià del programa Espejo Público, d'Antena 3, que sense cap tipus de mirament ha confessat que l'independentisme és l'opció majoritària de Catalunya: "la victòria de Ciutadans, malgrat el suport mediàtic que ha tingut, és un acudit".

Ja ho admeten:

1) El Govern que hi havia a CAT era el que volien els catalans.

2) Parlar de la victòria de C's és un acudit, no guanyen ni amb els mitjans a favor. El constitucionalisme es bassa en una falsa unitat, menysprea.

3) Ha guanyat Puigdemont i la via unilateral. pic.twitter.com/ZiNl6t2If4 — Joan Solé (@JoanSole_) 26 de desembre de 2017

Prada no se n'ha estat de criticar durament les opcions constitucionalistes, que han menyspreat l'independentisme: "la dura realitat és que els independentistes ho segueixen sent, la dura realitat és que el terratrèmol econòmic li és igual a l'independentisme. L'unionisme menysprea la gent, és una unitat falsa". En aquest sentit, ha exposat que "els mitjans de comunicació li han dedicat portades a Inés Arrimadas com si fos Claudia Schiffer", i ha etzibat que el gran guanyador de les eleccions és "Puigdemont i la via unilateral".