Tabàrnia, el refugi dels que han perdut les eleccions i tenen odi a Catalunya

Última actualització Dimarts, 26 de desembre de 2017 21:30 h

Arreplegats sota el nom de 'Barcelona is not Catalonia' aposten per la secessió de les comarques amb majoria de contraris a la democràcia. Suport exprés d’Arrimadas i Rivera.

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Tabàrnia ha estat una de les paraules més comentades a les xarxes socials en aquests dos darrers dies nadalencs. Més de 160.000 tuits l'han convertit en 'trending topic' a l'estat espanyol en època de 'sequera política'. Es tracta d'un neologisme que la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' promou per 'independitzar' Barcelona i Tarragona de Catalunya arran dels resultats de les eleccions del 21-D.

Notícies relacionades

Segons l'entitat, Tabàrnia estaria formada per les 9 comarques on els partits constitucionalistes van obtenir majoria per sobre de les opcions independentistes.'Barcelona is not Catalonia' ja ha llençat diverses propostes per aquesta nova comunitat autònoma com la petició d'un referèndum 'com va fer Anglaterra amb Escòcia' o la creació d'una nova bandera. Inés Arrimadas, Albert Rivera i Societat Civil Catalana ja s'han fet ressò de la iniciativa i han retuitat alguns dels missatges.