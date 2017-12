L'unionisme s'enfronta a la crisi més greu des de l'inici del procés

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 05:00 h

C's, PP i PSC admeten en privat que l'independentisme és majoritari

ANÀLISI - @JoanSole_ | És la victòria electoral més amarga, no només pel fet de no comptar amb una majoria de vots i diputats que permeti un govern de caràcter unionista, sinó perquè malgrat les adversitats, l'independentisme ha guanyat 100.000 vots i s'imposa, amb més de dos milions de paperetes, al 155, la repressió i l'autoritarisme.

Imagineu-vos l'escena, estàs a punt de jugar la final d'una competició molt important. Durant anys has alimentat que aquest torneig està viciat, és fictici i que només ara, quan jugues al teu camp, l'àrbitre vesteix la teva samarreta i el rival juga amb menys jugadors que tu el partit és oficial. Posa-hi que, amb tot a favor, perds 0-3. Fa mal.

La metàfora esportiva serveix per contextualitzar la crisi de discurs i estratègia en la qual s'ha enfonsat l'unionisme des que el 21 de desembre va perdre les eleccions i l'independentisme va consolidar el seu projecte amb una nova majoria absoluta. Ho tenien tot de cara, varen pensar que amb la repressió de l'1-O el sobiranisme es tancaria a casa, amb l'autoritarisme del 155 els votants farien un pas enrere en els seus anhels i amb l'empresonament i l'exili dels líders polítics el dol i el derrotisme farien possible la victòria unionista. Res de res. Les urnes són un camp propici per la República catalana, és un moviment que s'estructura amb un sentit democràtic.

El shock per la derrota ha despullat la manca de discurs del nacionalisme espanyol, que ho va fiar tot a un pressupost més alt, facilitar el canvi de seu de les empreses -poc més de 300-, una campanya mediàtica curosament elaborada per demonitzar Junts per Catalunya, ERC i la CUP i exaltar la figura Inés Arrimadas, ridiculitzar els presos polítics i el Govern a l'exili i teixir en el "¡A por ellos!" un eslògan de campanya d'orgull policial i militar.

La crisi més greu des del 2012