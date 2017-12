La jutge ordena la detenció de dos regidors de la CUP de Reus

Es tracta de Marta Llorens i Oriol Ciurana, que ja havien estat citats dos cops a declarar –sense èxit adduint que no reconeixen la justícia espanyola- per un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra la policia estatal."Ens han notificat l'ordre de detenció de dos dels regidors de la CUP Reus arran de les mobilitzacions de l'1-O!. Davant la repressió de l'estat, nosaltres seguim dempeus, alegres i combatents!. Els carrers seran sempre nostres", ha piulat la CUP Reus.Els Mossos d'Esquadra seran els encarregats de formalitzar l'arrest, que es podria produir en les properes hores. Després de ser posats a disposició de la jutgessa del cas 1-O a Reus està previst que Llorens i Ciurana siguin deixats en llibertat amb càrrecs.

La formació també ha anunciat mobilitzacions per aquest dimecres al matí.

Esperem la detenció de Marta Llorens i @oriolciurana84 en qualsevol moment, som moltes i la solidaritat és la millor eina! Seguirem construint República i defensant els drets bàsics d'expressió i manifestació! Reiterem que no hem comès cap delicte #Dempeus @cupnacional @324cat pic.twitter.com/Kl8vrMHrti

AMB DEMOCRÀCIA, S'HAURIA DE PENALITZAR ELS JUTGES, QUE COMETEN PERJURI I PREVARICACIÓ INVENTANT-SE DELICTES EXPLOSIÓ DE VIOLÈNCIA A HOMES QUE HAN DEMOSTRAT QUE ACTUEN DES DE ACTUACIONS PACÍFIQUES, PULCRES, NI PAPERS A TERRA, NI CAP VIDRE TRENCAT, AMB CLAREDAT SÓN SICARIS DE LA TIRANIA ACTUAL ALS FENOTIPS DE SEGLES, CREANT ODI, I ODIS PROFUNDS AMB VIOLÈNCIA EXTREMA, GUERRES, BOMBARDEIGS SE'LS HA FET CONNATURAL.

