Nervis a Génova per la majoria independentista

Maillo acusa Arrimadas de tenir por a governar a Catalunya

Redacció | Els nervis en la direcció general del PP per la majoria independentista són més evidents que mai. En aquest sentit, el partit de Mariano Rajoy ha tornat a carregar contra C's després que la formació taronja anunciés que no entrarà en converses ni amb ERC ni amb Puigdemont per formar govern perquè "el bloc constitucionalista no té majoria".

El coordinador general del PP, Fernándo Martínez-Maillo, ha culpat la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, de tenir por a governar. "Arrimadas té majoria de vots i renuncia a formar govern, potser té por escènica a governar", ha afirmat Maillo en declaracions aquest dimecres al matí a Telecinco.

Per això, diu Maillo, "ens crida l'atenció de l'absència de lideratge de Ciutadans". I afegeix que qualsevol oportunitat "cal aprofitar-la": només que hi hagi una possibilitat "val la pena no donar la iniciativa als independentistes", ha reblat.

D'altra banda, el coordinador general del PP, ha assegurat que "és molt important formar la mesa del Parlament, que haurà de decidir que algú des de Brussel·les pot ser investit president, o si les persones a la presó poden prendre possessió de l'acta de diputat".





Hay muchas cosas pendientes de hablar en Cataluña, el gobierno y la Mesa del Parlamento cuyo papel será clave, determinante. Resulta sorprendente que Cs hay cedido la iniciativa a los independentistas. Alergia a gobernar y decidir se llama. @PPopular — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 26 de desembre de 2017 Dimarts a la tarda, Maillo també va carregar contra el partit d'Albert Rivera a través del seu compte de Twitter, i va titllar de "sorprenent" que C's i la seva cap de llista, Inés Arrimadas, hagi cedit la iniciativa a Junts per Catalunya i ERC.

