Arza destapa les vergonyes del PP a Catalunya després de la seva dimissió

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 12:00 h

L'ex secretari d'Estudis del PP exposa que al partit li ha faltat "coratge" per explicar la situació a Rajoy

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | "Hem de ser proactius, no anar a la defensiva. Ens fa falta coratge". Així de contundent ha explicat el fins fa uns dies secretari d'Estudis del PP Juan Arza, en una entrevista a Crónica Global. Arza va presentar la seva dimissió després de la desfeta electoral del PP.

"El PP català li ha de dir a Rajoy el que passa aquí. Pretenen actuar a Catalunya sense tenir en compte la nostra opinió, sense conèixer el territori", ha subratllat.

Però aquestes no han estat les úniques crítiques d'Arza cap al partit. A parer seu, s'ha menystingut el repte secessionista. "S'havia tornat a la política de pactes quan l'independentisme ja s'havia radicalitzat. Ens ha faltat coratge al PP català per explicar la nostra opinió a Rajoy".

Sobre un possible canvi de líder per al PP català, Arza destaca que "si el substitut d'Albiol és assenyalat a dit des de Madrid, com sempre ha passat, per molt bona que sigui aquesta persona, tornarem a tenir el mateix problema".

Notícies relacionades