Primers contactes entre els partits independentistes per restablir el Parlament

Turull lamenta les "amenaces" de Zoido i que Català "s'erigeixi com a jutge" en comptes d'acceptar diàleg

Redacció | Junts per Catalunya ha iniciat els primers contactes amb ERC i la CUP per restablir el Parlament. Així ho ha confirmat el número quatre de la llista del President, Jordi Turull, aquest dimecres al matí, que ha apuntat que la primera roda de contactes serà per restaurar la mesa del Parlament. En aquest sentit, ha reiterat que JxCat no té "una altra candidata" per presidir la mesa que no sigui Carme Forcadell, com ja van avançar fonts del partit al directe.cat aquest diumenge.

El conseller de Presidència destituït, Jordi Turull

Turull ha assegurat aquest dimecres al matí a Catalunya Ràdio que hi ha hagut "contactes telefònics" amb ERC i la CUP per parlar de la formació de govern i ha afirmat que aprofitaran aquests dies per deixar-ho "envestat" quan abans millor.



El número quatre de JxCat ha recordat que la intenció de la formació és restituir el govern tal com estava "abans que l'estat hi posés les seves grapes" amb el 155, si bé comprèn que hi pugui haver líders que no segueixin per motius personals. I ha afirmat que "ningú" de JxCat té ambició de ser vicepresident de la Generalitat, càrrec que ocupava Oriol Junqueras abans de la intervenció de l'Estat a Catalunya.





Primeres reunions Precisament, coincidint amb la reunió de la Diputació Permanent del Parlament, JxCat i la CUP s'han reunit per primera vegada a la cambra després del 21-D per mantenir el primer contacte sobre la configuració de la mesa. En aquest sentit, fonts de JxCat han explicat a Europa Press que la seva voluntat és que Carme Forcadell torni a presidir la mesa però han anunciat que des d'ERC també s'apunta el nom de Carles Mundó. Per la seva part, Forcadell va manifestar aquest dilluns que és "una decisió personal" que prendrà "quan sigui el moment".

Sobre el futur president de Catalunya, JxCat aposta per Puigdemont mentre que ERC exigeix que es concreti com s'efectuaria la investidura tenint en compte que es troba a Bèlgica. Per part de la CUP reivindiquen que és el líder legítim de l'executiu, segons informa Europa Press.



Per la seva banda, ERC ha mantingut una trobada aquest dimecres al matí amb tots els diputats electes el 21-D menys Marta Rovira, que no ha assistit.



Critica les amenaces del gobierno En aquest sentit, Turull ha assegurat que la intenció de Puigdemont és tornar a Catalunya i que ara "la pressió s'ha d'exercir sobre l'Estat" perquè, segons Turull, el 155 ha quedat desautoritzat amb els resultats de les eleccions.Sobre el futur president de Catalunya, JxCat aposta per Puigdemont mentre que ERC exigeix que es concreti com s'efectuaria la investidura tenint en compte que es troba a Bèlgica. Per part de la CUP reivindiquen que és el líder legítim de l'executiu, segons informa Europa Press.Per la seva banda, ERC ha mantingut una trobada aquest dimecres al matí amb tots els diputats electes el 21-D menys Marta Rovira, que no ha assistit.

D'altra banda, Turull ha lamentat les "amenaces" del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, dient que no "els tremolarà el pols" si s'han de detenir més líders independentistes, com Elsa Artadi o Marta Rovira. I ha criticat que el ministre de Justícia, Rafael Català, "s'erigeixi com a jutge" en comptes d'acceptar diàleg.

Per això, ha demanat a l'Estat que respecti la voluntat del poble de Catalunya emesa el 21-D i faci "política en majúscules". Tanmateix, ha recordat que JxCat seguirà apel·lant al diàleg i creu que els partits independentistes arribaran a un acord.

