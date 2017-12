Els Mossos detenen els dos regidors de la CUP de Reus per l'1-O

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 12:30 h

Els 'cupaires' subratllen no reconèixer la justícia espanyola

Redacció | Els Mossos d'Esquadra han detingut els regidors de la CUP a Reus Marta Llorens i Oriol Ciurana en resposta a l'ordre judicial que ha dictat una jutge perquè se'ls detingui per declarar per un presumpte delicte d'odi contra la Policia Nacional en les concentracions durant l'1 d'octubre.

Pla mig dels regidors de la CUP de Reus, Marta Llorens i Oriol Ciurana © Núria Torres Comparteix Tweet

"No reconeixem la justícia espanyola", han assegurat aquest dimecres al matí a les portes de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp. "No reconeixem la justícia espanyola". Així de contundents han respost els dos regidors 'cupaires' de Reus encausats pels fets de l'1-O a la seva ordre judicial. Tots dos han assegurat que continuaran fent la seva vida i que "saben on vivim i on treballem"."No reconeixem la justícia espanyola", han assegurat aquest dimecres al matí a les portes de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp.

Llorens i Ciurana han anat aquest matí al consistori, on desenes de persones s'han concentrat per donar-los suport. Els regidors anticapitalistes han declarat davant dels mitjans que "la repressió segueix, anirà en augment i serà de llarga durada".

Els 'cupaires' ja havien estat citats dos cops a declarar per un delicte d'incitació a l'odi contra la policia estatal, però no s'hi van presentar al·legant que no reconeixen la justícia espanyola, un missatge que han repetit diverses vegades aquest dimecres durant la concentració.

