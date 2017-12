La Diputació Permanent del Parlament aprova recórrer al TC l'aplicació del 155

S'ha aprovat amb els vots a favor de JxSí i CSQP mentre que C's, el PSC i el PPC han votat en contra de la proposta. La CUP s'ha abstingut perquè no reconeix l'alt tribunal.El recurs al TC arriba després del dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que, entre d'altres, va concloure que cessar el president de la Generalitat i tots els consellers no respectava els principis de "gradualitat ni de proporcionalitat".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal