[Àudio] Graven Albiol exigint que el vot exterior ha de donar un diputat més al PP

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 05:00 h

"No acceptem que siguem 3" etziba a un membre de la Junta Electoral Central

Gerard Sesé @gerardsese | Albiol amb les mans a la massa. Així es podria definir l'àudio que un lector del directe!cat ens ha fet arribar. A la gravació es pot escoltar perfectament el líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, exigint a un membre de la Junta Electoral Central que no accepten el resultat i que el vot exterior hauria de donar un quart diputat a Tarragona al PP.

La societat civil catalana s'ha organitzat a la perfecció per a controlar el més mínim detall del recompte de vots de les passades eleccions del 21-D per a evitar que una mà negra, sigui des de l'Estat o l'empresa Indra, encarregada del recompte electoral (una adjudicació a dit), pogués cometre cap irregularitat en els resultats. Només el vot exterior hauria quedat solament en mans d'Indra i això hauria fet disparar les alarmes després que hagi transcendit una gravació feta per un lector del directe!cat el passat 23 de desembre a la nit.

Segons narra aquest lector, veí de l'exalcalde badaloní, Albiol es va reunir amb un membre de la Junta Electoral Central a un establiment de Shawarmes i Kebabs molt cèntric de Badalona, sovint freqüentat per imams de la ciutat. Segons explica, l'home de la Junta es va sorprendre del lloc escollit per Albiol i encara li va sobtar més quan va veure el popular queixar-se a l'amo de l'establiment, amb un perfecte àrab, perquè el seu Dürum no picava prou.

Entre mossegada i mossegada, Albiol es va començar a exaltar explicant que no acceptaven treure menys diputats que la CUP i, ple d'ira, va escridassar al madrileny que no sabia on amagar-se. Llavors va ser quan el nostre lector va començar a gravar la conversa: al fragment s'hi pot escoltar clarament com Albiol diu que "ningú ens va predir això" en referència al nefast resultat i després afegeix "jo només dic que podeu dir el que vulgueu però no acceptem que siguem 3".

Per por a ser descobert, el nostre lector va apagar la gravació del mòbil però assegura que després, Albiol va exigir al de la Junta Electoral Central que el vot exterior havia de donar "sí o sí" un diputat més al PP a Tarragona. Finalment, així ha estat.







Aquesta notícia és una innocentada 28/12/2017

