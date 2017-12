El Gobierno amplia el control de la Generalitat amb noves mesures

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 16:15 h

Qualsevol operació d'endeutament haurà de tenir l'autorització del Consell de Ministres

ACN | El control de les institucions catalanes per part de l'Estat no cessa malgrat la celebració de les eleccions imposades per Rajoy. Ara, el govern espanyol amplia des d'aquest dimecres les mesures de control sobre la despesa de la Generalitat.

Ho fa en virtut d'un acord que la comissió delegada del govern espanyol per a assumptes econòmics va aprovar el mateix dia de les eleccions emparant-se amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.



Els nous controls substituiran els que es van aprovar al setembre per controlar les finances de la Generalitat, que quedaran sense efecte en els pròxims dies.



Les mesures de control

Així, a partir d'ara, l'interventor haurà de donar, com a mínim un cop al mes, una llista de pagaments mensuals a proveïdors de serveis bàsics acompanyada d'un certificat que digui que no s'està "finançant cap activitat no emparada per la llei".

A més, qualsevol operació d'endeutament de la Generalitat o les seves entitats públiques haurà de tenir l'autorització del Consell de Ministres.

Tanmateix, qualsevol persona física o jurídica que entregui béns o serveis a la Generalitat haurà d'adjuntar una declaració responsable perquè quedi constància que aquests béns o serveis no tenen relació amb el finançament d'activitats il·legals.

