Espanya augmentarà un 80% la seva despesa militar pel 2024

Així es compromet amb l'OTAN

Gerard Sesé @gerardsese | Espanya es preocupa per a la seva gent i ho demostra amb la seva política econòmica. Acaba de prometre a l'OTAN, organisme internacional de defensa militar, que per al 2014 augmentarà la despesa al Ministeri de Defensa fins a arribar als 18.000 milions. Tindran millor menú a partir d'ara cossos com la Guardia Civil?

L'Aliança Atlàntica exigeix als seus membres gastar fins al 2% del seu PIB en despesa militar. Una xifra que no s'havia acomplert mai de manera estricta i que des de l'OTAN es feia els ulls grossos. Però des que Donal Trump és president dels Estats Units, ha exigit que als socis de l'organització internacional que han de posar-se al dia per evitar greuges comparatius.

Espanya ha acceptat i calculen que cap al 2028 acomplirà el 2% del producte interior brut a les arques del Ministeri de Defensa. Mentrestant, però, ha promès a l'OTAN que els fons per a defensa creixeran fins als 18.000 milions d'euros en un període de 6 anys.



Els cinc països de l'OTAN que compleixen són Estats Units, Regne Unit, Grècia, Estònia i Polònia, que gasten almenys el 2% del PIB, als quals aquest any s'hi unirà Romania. L'Estat espanyol està a la cua (0,92% de previsió en 2017), només per davant de Bèlgica i Luxemburg.

