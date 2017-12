L'esperpèntic vídeo d'un falangista demanant el boicot al cava català

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 17:45 h

"Mejor el cava extremeño, con dos cojones" afirma

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La fauna falangista que abunda per les Espanyes cada cop té menys por a "sortir de l'armari". Ja és comú que la xarxa s'ompli de comentaris, vídeos, fotografies i discursos que abracen el falangisme, el feixisme i, fins i tot, el nazisme, amb total impunitat. Certs símbols que a Alemanya són penats amb presó, s'escampen a Internet lliurement i impune. És el cas del següent esperpèntic vídeo d'un falangista que demana el boicot al cava català.

Així podem veure un falangista, amb els tirants i la camisa negra, palplantat davant una gran bandera espanyola amb l'àliga franquista i custodiat per dues fotografies en blanc i negre, una de Primo de Rivera i el segon del mateix Francisco Franco.

Amb un to de veu com si fos el mateix NO-DO, el falangista es grava a si mateix assegurant que aquest any millor "cava extremeño, con dos cojones" per a fer boicot al producte català, ja que sent "desprecio por los que se queiren serparar de la patria". S'acaba acomiadant mencionant a Déu, Franco i Santiago Bernabéu i amb un grandiloqüent "arriba España".

Discurso navideño del presidente de la comunidad autónoma de Tabernia pic.twitter.com/F6pQSsy5SY — GeekIndignado (@GeekIndignado) 27 de desembre de 2017

Notícies relacionades