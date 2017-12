El PSOE amenaça: el 155 “no s’esgota en una sola vegada”

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 15:45 h

Els socialistes reclamen a Arrimadas que prengui la iniciativa dins el bloc unionista

ACN/M.B| El secretari d’Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertit aquest dimecres que el 155 “no s’esgota en una sola vegada” i -tot i que, segons ell, es tracta d'un "mecanisme excepcional"- “no hi ha una sola bala”. “Cada vegada que es produeixi una situació d’aquest tipus, lògicament es pot aplicar”, ha afirmat.



El secretrari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos © PSOE Comparteix Tweet

Etiquetes 155, 21-D, Cs, PSOE

Tot i els resultats del 21-D, favorables a l'independentisme, Ábalos ha afirmat que “un ha de pretendre la normalitat i no esperar a veure quines derivades s’obtenen a partir de la il·legalitat" i ha insistit que aquest mecanisme ja ha estat “assajat”. El secretari d’Organització del PSOE ha assegurat que “ningú té interès” de nou “ni que s’apliqui ni que allargui la seva existència”, sinó que hi hagi “normalitat” a Catalunya. Una normalitat que, per a ell, s'aparta d'allò que els catalans han decidit a les urnes.



Retrets entre l'unionisme



En una roda de premsa a la seu del PSOE, Ábalos també ha retret a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, que és ella qui ha de guiar el bloc unionista i exercir el seu “lideratge”: “en la mesura que Ciutadans ha estat la força més votada, li correspon la responsabilitat que altres forces no tenen. Proclamar-se victoriós comporta alguna responsabilitat, tenir iniciativa política”, ha dit.



D'altra banda, ha evitat fer autocrítica per la posició de la seva formació a Catalunya: “Nosaltres no hem provat d’enganyar ningú, ni de generar cap falsa expectativa”, i les explicacions s’han de donar “en funció de les expectatives que es creen”.