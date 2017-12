Gay de Montellà insta C's a tenir ''valentia i seny'' per formar govern

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 18:15 h

El president de la patronal demana a la formació taronja que lideri les negociacions

ACN | El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha instat aquest dimecres C's, com a força guanyadora de les eleccions del 21 desembre, a liderar les negociacions per formar govern. "A la formació que ha estat la primera, hem de demanar-li la valentia, la responsabilitat i el seny de formar govern", ha afirmat Gay de Montellà en una roda de premsa prèvia a l'Assemblea General de la patronal.

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, i el secretari general de la patronal, Joan Pujol, en roda de premsa

"Quan un és guanyador, el que ha de fer és ser el motor i el líder", ha afegit, sense explicitar Cs. Preguntat per l'eventual formació d'un govern independentista, Gay de Montellà ha demanat que es "treballi i es governi dins la legalitat" i ha reclamat "un marc favorable perquè les empreses no marxin de Catalunya".



El president de Foment també ha celebrat com una "gran satisfacció" la participació rècord del 21-D i ha apuntat: "Hauríem de valorar si no les hauríem de passar sempre entre setmana" les eleccions.

Sobre la proposta d'una plataforma que promou la independència de Barcelona i Tarragona de Catalunya, sota el nom de Tabàrnia, Gay de Montellà s'ha limitat a respondre: "Avui és 27, no? No és 28". "Va més per aquest camí", ha afegit quan se li ha preguntat si ho considerava una innocentada.

