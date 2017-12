La policia espanyola reconeix errors en les identificacions a les concentracions de l'hotel de Reus

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 16:45 h

Ara la jutge reclama informació a 7 parcs de Bombers del Tarragonès

Redacció | Nova pífia de la Policía Nacional espanyola que està duent a terme una autèntica ràtzia a Catalunya obrint processos judicials a tort i a dret. Ara, en l'intent d'identificar els bombes que es van manifestar a l'hotel de Reus on s'allotjaven les forces d'ocupació espanyoles per l'1-O, han reconegut errors i han passat la pilota a 7 parcs de Bombers de Tarragona de la mà de la jutge que instrueix el cas.

Com que els informes amb identificacions no estaven ben fets, ara la Policía ha demanat la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Reus, María José Nadal, ha requerit les identificacions als parcs del Camp de Tarragona, que són els de Tarragona ciutat, Valls, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Alcover, Falset i Cornudella de Montsant. Els errors s'han reconegut per la mateixa Policia en un nou informe entregat a la justícia.

La jutge instrueix una causa per un delicte d'odi i ja ha citat, entre altres persones, quatre bombers, que ja han declarat a la seu judicial.

En el marc d'aquesta mateixa causa i per ordre d'aquesta jutge, els Mossos han detingut aquest dimecres dos regidors de la CUP de Reus, Marta Llorens i Oriol Ciurana.

