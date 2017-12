Delictes d'odi que l'Estat no persegueix: una nadala catalanofòbica es fa viral a Facebook

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 19:45 h

"En el portal de Belen han entrado los ladrones, Puigdemont y Forcadell y el bizco de los cojones"

Gerard Sesé @gerardsese | Tot i que és políticament incorrecte, és una realitat flagrant afirmar que bona part dels ciutadans espanyols gaudeixen i trempen amb la repressió que viu Catalunya de la mà de l'Estat. I no se n'amaguen, ans el contrari, en fan ostentació. És el cas d'un grup d'espanyols que s'ha gravat durant la nit de Nadal cantant una aberrant i insultant nadala carregada d'odi contra Catalunya i els seus dirigents.

La Policía està perseguint catalans independentistes emparant-se en delictes d'odi. Una flagrant excusa que persegueix idees polítiques. I es demostra quan l'Estat espanyol no és de dret (igualtat jurídica per a tothom) i actua de part i de manera no objectiva.

És evident que ningú de la Policía ni de l'Estat investigarà aquesta gent per a un seriós i pervers delicte xenòfob contra Catalunya i la seva gent. Un grup d'espanyols bramant (que no cantant) de manera matussera i desafinada, segurament fruit de l'alcohol que ja feia efecte a les seves capacitats cognitives, una nadala on s'insulta a Puigdemont, Forcadell, Junqueras, Rufian i els Jordis.

El vídeo ja ha corregut per diferents canals unionistes que, lluny de criticar-ho, en feien publicitat entre somriures còmplices que ja no amaguen l'odi intrínsec de bona part de la ciutadania espanyola.

Aquí la lletra i, en acabat el vídeo.

Puigdemont en Bruselas va a pasar la Navidadnosotros los espanyoles como en casa no hay ná.No seas tonto Puigdemont, no sigas por donde vaso tienes la cama hecha en el Soto del Real.Esquerra Republciana siempre tiene un subnarmaleste año le ha tocado al payaso de Rufian.Ojo a los lindos de los Jordis en Soto del Realahí tambien (cosa inintel·ligible) que los quiere emparejar.En el portal de Belen han entrado los ladronesPuigdemont y Forcadell i el bizco de los cojones.