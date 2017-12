L'estat d'excepció arriba a les Illes: dues persones identificades per cantar nadales pels presos polítics

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 20:15 h

La policia espanyola interromp un acte de 'Música per la Llibertat'

Redacció| El 25 de desembre, un grup de persones cantava nadales a la plaça de Cort de Palma quan la Policia espanyola els va interrompre per identificar-ne a dues. El motiu? Cridar consignes per l'alliberament dels presos polítics a Catalunya.

Els agents de la Policia Nacional haurien demanat pels responsables de l'acte, convocat per 'Música per la Llibertat', i -segons explica un dels identificats a 'dbalears'- els haurien demanat la documentació titllant-los de "cabecillas". Ell va contestar que només és "un ciutadà que canta nadales davant l'ajuntament de la seva localitat, com molts d'altres arreu dels Països Catalans, demanant la llibertat dels presos polítics", però les explicacions no haurien servit als agents.



Segons expliquen al diari balear, una vintena de persones haurien cridat "Llibertat per a tots els presos polítics", fent referència el "per a tots" també als presos polítics sahrauís.

