Així justifica Interior el suport descarat de la Policia Espanyola a les manifestacions espanyolistes

La @policia niega q desde su cuenta de Twitter se publicasen varios tuits de apoyo y con hashtag de las manifestaciones políticas unionistas en Barcelona ¿Por qué mienten @interiorgob @zoidoJI? pic.twitter.com/fZAjGT3tAo — Jon Inarritu (@JonInarritu) 27 de desembre de 2017

Però, per al ministeri, tuits com el que va fer el 8 d'octubre la Policia Nacional -en que va utilitzar el lema de la concentració convocada per Societat Civil Catalana ("Recuperem el Seny") o les etiquetes "tots som Catalunya" i "estamos por ti"- són propis del "servei públic" de la policia espanyola. "Els tuits anaven dirigits a la defensa dels drets i llibertats de tots els ciutadans, la legalitat i garantir la seguretat ciutadana", asseguren des del Ministeri d'Interior.