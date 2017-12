Tabarnia, un nou i barroer intent d'Ulsteritzar Catalunya

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 05:05 h

Va ser l'any 2013, quan l'aleshores diputat i home fort de Ciudadanos, Jordi Cañas, va pronunciar unes paraules que han marcat el full de ruta del partit que ha guanyat les eleccions "il•legals" del 21-D

23 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Anàlisi @joanpuig .- "Os vamos a muntar un Ulster que os vais a cagar" aquestes paraules, textualment, són les que va arribar a dir Jordi Cañas a diferents persones sortint escalfat d'una tertúlia. En transcendir, ell mateix va intentar desmentir uns fets certs per sortir del pas. De fet, des de llavors que Cañas va moure cel i terra per evitar que la seva estratègia d'enfrontament a Catalunya no quedés al descobert. El directe.cat va rebre pressions, amenaces i altres intents que ens exigien contradir la notícia, un fet que no es va produir, ja que el que hagués estat faltar a la veritat hagués estat desmentir la notícia. Només cal veure que els fets dels darrers anys confirmen aquella estratègia feta pública pel bocamoll Cañas, avui repudiat i que va estar, fins i tot, imputat. D'aquell "Os vamos a muntar un Ulster que os vais a cagar" ha nascut "Os montamos una "Tabarnia" que os vais a cagar".



Notícies relacionades

Finalment i davant la derrota electoral de l'unionisme, que ha perdut les eleccions malgrat el suport mediàtic i econòmic rebut des de Madrid i, tot sigui dit, també de Barcelona (La Vanguardia i El Periódico), malgrat la repressió brutal que ha patit l'independentisme, els partits del 155 han perdut les eleccions. I encara no han dirigit la derrota i han tirat de l'Ulster proposat per Jordi Cañas via l'invent de "Tabarnia".Cañas i els seus ho portaven treballant des de fa temps, ho van intentar abans i ara, un cop vist que han perdut les eleccions malgrat el 155, ho tornen a intentar amb aquest invent, prova d'això és que Ciudadanos malgrat guanyar les eleccions s'ha apuntat al joc. Dit d'una altra manera: el partit taronja, havent vist que no pot guanyar per la via democràtica ho intenta per la via de violentar la societat catalana.Malgrat que ho intentin amb totes les seves forces i la col·laboració de la caverna mediàtica espanyola, inclosa la catalana, no podran. La societat catalana és democràtica i els hi girarà l'esquena. Amb aquesta estratègia quedarà demostrat que han tocat sostre electoral i el bluf es començarà a desinflar. Ni invents com Crònica Global, Dolça Catalunya o ara Tabarnia podran amb la democràcia del poble de Catalunya, ens insultaran, intentaran provocar-nos però la ciutadania d'aquest país vol viure en llibertat i democràcia, i això està per sobre de tota provocació.