Carles Mundó, futur president del Parlament ?

Última actualització Dimecres, 27 de desembre de 2017 23:35 h

Les negociacions entre JuntsxCat i ERC han començat i el primer acord ha de permetre una majoria independentista a la mesa presidida per Mundó o Forcadell

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Malgrat que JuntsxCat va anunciar que votaria Carme Forcadell com a presidenta del Parlament, tot sembla indicar que els republicans proposarien com a candidat a Carles Mundó, tenint en compte que l’actual presidenta no té gens clar continuar en el càrrec. Mundó ha guanyat protagonisme a la campanya electoral reforçant Marta Rovira després de la seva sortida de la presó d’Estremera on va compartir cel·la amb Junqueras.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ERC, Forcadell, Mundó, Parlament

Notícies relacionades

Tot dependrà de les decisions que prendrà la mateixa Carme Forcadell que ja va dubtar d’integrar-se a la candidatura republicana per la seva situació judicial. Si finalment com sembla ERC obtindrà la presidència del Parlament, difícilment JuntsxCat acceptarà renunciar a la presidència de la Generalitat, sigui Puigdemont o no el candidat proposat.