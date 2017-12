[Vídeo] Concentració a les portes del jutjat de Reus en suport als regidors de la CUP

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 09:20 h

Més d'un centenar de persones a les portes del jutjat de Reus per donar suport als 2 regidors 'cupaires'

Tornem a ser davant dels Jutjats de Reus per donar suport a la Marta i l’Oriol. No volem justícia polititzada ni la reconeixem! #SomLlavor pic.twitter.com/x6LLa59MNL — CUP Tarragona #Dempeus (@CUPTarragona) 28 de desembre de 2017





Les persones concentrades al jutjat de Reus, resten en silenci a l'espera que declarin els regidors de la CUP. Pel que s'ha pogut saber, els dos regidors 'cupaires' Marta Llorens i Oriol Ciurana s'acolliran al seu dret de no declarar.Llorens i Ciurana van ser detinguts aquest dimecres pels Mossos d'Esquadra . Els anticapitalistes ja havien estat citats dos cops a declarar per un delicte d'incitació a l'odi contra la policia estatal, però no s'hi van presentar al·legant que no reconeixen la justícia espanyola, un missatge que han repetit diverses vegades aquest dimecres durant la concentració.