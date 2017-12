Ciudadanos exigeix la presidència del Parlament per ser el partit més votat

Última actualització Dijous, 28 de desembre de 2017 13:00 h

Carrizosa carrega contra PPC i PSC per no haver fet "els deures"

Redacció | El portaveu de C's al Parlament, Carlos Carrizosa, ha reclamat aquest dijous al matí que la formació taronja ocupi la presidència del Parlament perquè són la força més votada el 21-D. Carrizosa ha fet aquestes declaracions després que el PP i Foment del Treball reclamessin a C's un rol de lideratge en la constitució del Parlament i el govern de Catalunya.

"El més lògic i democràtic és que el president del Parlament sigui una persona de C's", ha dit Carrizosa en una entrevista a Catalunya Ràdio. De moment, però, assegura que només és una idea que "s'ha expressat" a altres grups parlamentaris, però ha negat que s'hagi entrat en fase de negociació.

Crítiques al bloc del 155

D'altra banda, el portaveu de C's ha carregat contra PPC i PSC per no haver complert les expectatives electorals i els ha culpat de no haver aconseguit una majoria d'escons constitucionalistes que podria permetre ara a C's intentar formar un Govern.

"No tenim els escons suficients per fer una investidura perquè el PPC es va enfonsar i el PSC no va créixer massa. I això fa que els constitucionalistes no tinguem els escons esperats. Nosaltres vam fer els deures però els minvats resultats dels altres ens ha deixat amb un 'wait and see'", ha sentenciat.

Tanmateix, ha remarcat que el PP "mira massa" a C's, "sobretot a escala nacional". "Durant la campanya ens va atacar reiteradament i aquest són els seus resultats", ha sentenciat Carrrizosa, que ha descartat demanar la dimissió d'Albiol.

La investidura del president

Sobre la investidura del president de Catalunya, el portaveu de la formació taronja ha assegurat que impugnaria una investidura de Carles Puigdemont si es produís de manera "telemàtica" i sense la presència física del candidat a la cambra catalana.

"És un invent" de Turull, ha afirmat. "Nosaltres no reconeixeríem una investidura d'algú que no hi fos al Parlament i pogués fer un discurs com cal i ser votat allà. No és normal, ni és legal, ni té ni cap ni peus", ha sentenciat.

D'altra banda, Carrizosa ha explicat que no s'oposarien legalment al fet que Oriol Junqueras fos investit si aconsegueix sortir en llibertat o obtenir un permís del jutge per acudir al Parlament per a la sessió d'investidura. "Posaríem totes les objeccions polítiques, però no creiem que sigui jurídicament inviable", ha conclòs.

